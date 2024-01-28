С чем Путин идет на выборы в 2024 году: к каким сценариям готовится Кремль и почему "царь" будет вечным

Выборы главы государства в России пройдут в условиях полномасштабной войны, санкций и эскалации в международных отношениях.

Российский Совет Федерации на заседании 7 декабря назначил дату президентских выборов в России на 17 марта 2024 года. Президент России Владимир Путин 8 декабря объявил о намерении участвовать в запланированных выборах главы российского государства.

В Кремле определились с конкурентами Путина на выборах

В Администрации президента РФ уже решили, кто будет конкурентом Владимира Путина на президентских выборах.

Как пишет "Медуза" со ссылкой на близкие к Кремлю источники, при отборе потенциальных конкурентов одним из главных критериев стал возраст, чтобы Путин не казался слишком старым.

Якобы среди кандидатов не должно быть политиков моложе 50 лет.

По словам источников, в Кремле рассчитывают, что конкуренцию диктатору составят представители трех парламентских партий: КПРФ, ЛДПР и "Новых людей".

Впоследствии стало известно, что у Путина появился конкурент на предстоящих президентских выборах 2024 года. О намерении принять в них участие заявил находившийся в СИЗО российский террорист и военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), накануне получивший четыре года колонии.

Кроме того, Центризбирком РФ отказал единой оппозиционной претендентке Екатерине Дунцовой в допуске к сбору подписей, ссылаясь на ошибки в ее документах. Такое решение ЦИК поддержал единогласно.

"Вы женщина молода, у вас все впереди", - заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова Екатерине Дунцовой.

Согласно конституционной реформе, которую Кремль провел в 2020 году, Путин имеет право баллотироваться еще на два шестилетних срока после окончания полномочий в следующем году. Потенциально он может являться главой государства до 2036 года. Если это произойдет, как обращает внимание британский обозреватель Петр Сауэр, Путин, возглавивший РФ в 1999 году, может стать самым долговременным правителем России со времен Российской империи и превзойдет даже 29-летний срок пребывания у власти Сталина.

Парламентская ассамблея Совета Европы 13 октября единогласно приняла резолюцию с призывом к государствам-членам организации "признать Владимира Путина нелегитимным по истечении его нынешнего президентского срока и прекратить все контакты с ним, за исключением гуманитарных и с целью достижения мира".

Подготовка к выборам началась

В администрации президента РФ (АП) уже начали готовиться к президентской кампании 2024 года. Близкие к АП источники издания "Медуза" говорят, что Кремль проводит посвященные этой теме совещания с участием чиновников и политтехнологов.

По их словам, кампания будет строиться исключительно под Владимира Путина, другие кандидаты от власти не рассматриваются, а его "соперниками" должны выступить лидеры партий, имеющих представительство в Госдуме. В отличие от прошлых выборов, в 2024 году решили отказаться от привлечения в качестве "спарринг-партнеров" либеральных кандидатов, вроде Григория Явлинского или Ксении Собчак.

Подготовка находится на предыдущей стадии, есть предположение, что главным идеологическим контуром станет тема единства, рассказали в АП.

Однако пока не ясно, какую идеологическую платформу подведут под предстоящие выборы. Источники журналистов утверждают, что Путин будет прибегать к антизападной риторике, размышляя "о возвращении величия России, борьбе с Западом и многополярном мире". Проблема в том, что такая риторика интересна, прежде всего, собственно диктатору, а не избирателям, которые беспокоятся о других проблемах.

Как бы то ни было, Кремль хочет поставить рекорд на выборах, обеспечив Путину почти 100% голосов.

Выборы президента России, согласно программе, должны начаться 17 марта 2024 года / Фото: Associated Press

"После того, какие показатели были официально озвучены на "референдумах по присоединению" "ДНР" и "ЛНР", Херсонщины и Запорожья, показывать что-то значительно ниже будет нельзя. Поддержка должна быть тотальной. В частности, для демонстрации популярности президента Западу", — сказал один из источников "Медузы".

Кто будет голосовать за Путина, а кто – нет

Новым элементом предстоящих выборов станет прослойка людей, напрямую связанных с войной в Украине, — это солдаты, участвовавшие в "специальной военной операции", а также их семьи, обращают внимание источники "Коммерсанта".

Кремль ставит задачу обеспечить российскому диктатору "тотальную поддержку" / Фото: Associated Press

Как отмечает один из собеседников российского издания, особое значение в предстоящих выборах будет отведено временно оккупированным Россией территориям Украины.

"В этом году впервые придется работать с электоратом новых четырех регионов, который примет участие в президентских выборах", — сказал он.

По данным опроса, Путина в должности хозяина Кремля еще один срок хотели бы видеть только 53% граждан РФ в возрасте менее 30 лет. Другие предпочли бы другого кандидата на выборах, которые запланированы на март 2024 года.

Самыми активными поклонниками Путина являются россияне в возрасте от 60 лет. Поддержать президента на мартовских выборах планируют 73% из них. В общей сложности голосовать за Путина собираются две трети населения страны, причем его кандидатуру чаще поддерживают женщины (70%), чем мужчины (61%).

Недовольство и протесты подрывают авторитет Путина

Почти через два года после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года, конца войны не видно. А растущее недовольство родственников российских солдат – многие поддерживают саму войну, но недовольны тем, как относятся к мобилизованным – грозит взбудоражить внутреннюю политику России накануне мартовских выборов президента. Протесты мобилизованных женщин, вероятно, противоречат нарративу Кремля о стране, которая с энтузиазмом объединилась в поддержке человека, который четверть века правит страной как президент или премьер-министр.

Выборы пройдут в запланированные сроки / Фото: Associated Press

На этих неделях Башкортостан и всю РФ всколыхнули массовые протесты, первые после всероссийских антивоенных акций марта 2022 года и протеста в Дагестане сентября того же года. Предшествующие беспорядки казались очевидными, поскольку были вызваны шоком войны и последующей мобилизацией. Сегодня ситуация для российских властей сложнее и опаснее.

Несколько десятков тысяч жителей Баймака вышли с требованием освободить местного активиста Фаиля Алсинова, приговоренного к четырем годам лишения свободы. Люди решились на открытое силовое противостояние с представителями власти под политическими лозунгами "Свободу!" и "В объединении сила!"

Политическое потрясение в Башкортостане угрожает режиму Путина значительно более разрушительными последствиями, чем разрозненный и околовоенный протест.

Кроме этого, российскую "стабильность" нарушает сопутствующая несправедливость как-то: затягивание демобилизации, недостаток в мобилизованных амунициях или внесение убитых на войне россиян в списки пропавших без вести, с соответствующими финансовыми потерями. Не стоит забывать и о давлении западных санкций, которые россияне не признают и говорят – все хорошо. Однако "хорошо" в мегаполисах. В меньших городах россияне жалуются на пустой холодильник и финансирование "СВО". В поселениях газодобывающих регионов нет газа, а нефтедобывающих – жизни.

Какой образ готовят Путину на выборах

На предстоящие выборы президента Путин идет в образе "царя", отмечает аналитик Игорь Тышкевич. Кремлевская пропаганда уже начинает раскручивать эту модель — но в ней наряду с привлекательностью для россиян заложены и слабости.

"На первый взгляд, Путину бояться нечего — социология рисует хорошие цифры "народной поддержки". Более того, население связывает свое будущее именно с одной персоной. Или преемником, на которого эта персона укажет. Та же социология демонстрирует основной страх россиян — отсутствие "наследника трона". Идеально для Путина? Да, но не совсем. Как это бывало в российской истории, правитель, допустивший слабость, или потерпевший военное, или военно-политическое поражение, легко теряет власть", — пишет эксперт.

Путин, очевидно, голосует сам за себя / Фото: Associated Press

Но концепция "царя" таит в себе и опасность, отмечает аналитик. Если царь демонстрирует слабость, особенно, если эта слабость находит очевидное подтверждение — царя сносят. И выбирают (назначают в случае дворцовых переворотов) нового.

"Слабость царя — это, в частности, и электоральные результаты. То есть количество граждан РФ, которые своими голосами продемонстрировали преданность правителю. Поэтому для Кремля получить на выборах менее 70% крайне рискованно", — добавил он.

Журналист Вадим Денисенко считает, что выборы в РФ можно и не проводить, потому что победитель будет тот же.

"Выборы Путина — это выборы пожизненного императора с изменением правил игры. Теперь "модель Березовского", когда уничтожались "оппоненты", превращается в "модель Пригожина", когда уничтожается кто-либо, кого заподозрили в нелояльности. Это не значит, что убьют всех и начнется террор, но понятийное право расправиться с кем-либо Путин берет себе. Страх быть уничтоженным только за небольшую нелояльность или самостоятельность — становится главным движителем для сосуществования элит", — написал он.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Путин идет на пятый срок! Президент России объявил, что будет баллотироваться снова!

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