С днем мозга всех причастных: интересные факты о главном человеческом органе и поздравительные головоломки

С днем мозга всех причастных: интересные факты о главном человеческом органе и поздравительные головоломки

Чувствительность к обезвоживанию, влияние стресса и другие особенности человеческого мозга, которые стоит знать.

Всемирная Федерация неврологов (World Federation of Neurology), которая была создана в 1957 году, постановила ежегодно отмечать 22 июля Всемирный день мозга, чтобы привлечь внимание на недостаточную изученность всех функций этого человеческого органа. Ученые, неврологи и другие специалисты в медицинском направлении ежегодно собираются на конференциях, чтобы обсудить последние открытия в области головного мозга за минувший год, обменяться опытом и разработать новые методы лечения и профилактики заболеваний.

В честь Дня мозга рассказываем наиболее интересные факты об этом органе.

5 интересных фактов о мозге

Сахар ухудшает память

Большое количество фруктозы в рационе замедляет работу мозга, снижает его способность изучать и запоминать информацию и концентрироваться. Ученые говорят, что избыток сахара разрушает нейронные связи мозга.

В частности, сахар промышленного производства более вреден (добавляется в безалкогольные напитки, приправы, соусы и детское питание). Однако продукты с содержанием жирных кислот омега-3 (например, жирная рыба, орехи, рыбий жир) восстанавливают последствия нарушения.

Стресс может уменьшить мозг

Современные исследования показывают, что длительное и интенсивное нервное напряжение снижает наши когнитивные способности. В частности, стресс вредит вербальной памяти и умению концентрироваться.

Во время длительного воздействия гормоны стресса могут разрушать нейронные связи, обеспечивающие хранение ценной информации, мешать производству новых нейронов и даже повреждать ткани головного мозга.

Быстрее компьютера

Наиболее быстрому суперкомпьютеру в мире для работы нужно 24 миллиона ватт, но наш мозг нуждается в всего 20 ватт и работает примерно в 100 000 раз быстрее.

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Развить мозг поможет живопись

Исследование показало, что занятия живописью и созерцание произведений искусства улучшают взаимодействие между частями мозга и замедляют его старение. Ученые изучили влияние искусства на людей в возрасте от 62 до 70 лет. Половина из них прошла курс искусствоведения, а другая половина — курс обучения живописи. При этом живопись дала более заметный результат, чем курсы искусствоведения.

Чувствительность к обезвоживанию

Наш мозг почти на 80% состоит из воды, поэтому даже умеренная потеря жидкости (около 2%) уже снижает концентрацию внимания, приводит к ухудшению краткосрочной памяти и других познавательных способностей.

Головоломки для празднования

Отпраздновать этот день можно устроив за ужином семейный мозговой штурм, играя в настольные игры или разгадывая головоломки.

Как раз на днях одна математическая головоломка стала вирусной в Сети. Она разделила тех, кто пытается ее решить, на две категории. Одни называют решением число 16, другие — 1.

8: 2 (2 + 2) =

Ответ можно найти здесь.

Задачки на внимательность

Найдите карандаш между книг

Видите ли в изображении сердце?

Найдите между бананов змею

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