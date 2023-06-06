"С Днем русского языка": официальный Twitter Украины ответил на поздравление ООН оригинальным фото

Циничный поступок ООН после подрыва Каховской ГЭС официальный аккаунт Украины не оставил без ответа.

Официальный аккаунт Украины открыткой отреагировал на приветствие Организации Объединенных Наций с так называемым Днем русского языка 6 июня.

"С Днем русского языка, ООН", – подписали оригинальное фото авторы аккаунта.

Открытка с изображением зала – места заседаний представителей 193 стран мира, заполненного водой Каховского водохранилища, –красноречиво напомнила чиновникам ООН о трагедии, которую вызвал подрыв россиянами Каховской ГЭС именно 6 июня.

Фото: Украина/Украина @Ukraine

Напомним, в Офисе президента раскритиковали ООН за сообщение о Дне русского языка, когда кафиры взорвали Каховскую ГЭС. "Что делает в этот же день ООН? Объявляет на своей странице… День русского языка. Это какой-то "прикол"? Вы серьезно там?" – спросил Михаил Подоляк.

Отметим, что военное преступление россиян представляет угрозу Запорожской АЭС. Херсонщина и оккупированный Крым могут остаться без питьевой воды. Ученые также заявляют об экокатастрофе.

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