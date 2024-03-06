С дороги Трампа ушел последний соперник: Никки Хейли выходит из предвыборной гонки

Никки Хейли, главный конкурент Трампа в борьбе за выдвижение в кандидаты от Республиканской партии на выборах президента США, выступит с речью в Чарльстоне, Южная Каролина, в 10 утра по восточному времени (17 часов по Киеву). Она собирается объявить о своем выходе из гонки и подтвердить свой отказ поддержать лидера партии Дональда Трампа.

Об этом пишет издание Independent.

В Супервторник Хейли удалось одержать лишь одну победу – в ​​Вермонте.

В то время как Трамп быстро вышел к своим сторонникам в Мар-а-Лаго, чтобы объявить о победе, после того как 11 из 15 республиканских праймериз были объявлены в его пользу, г-жа Хейли вообще не появилась на публике в тот вечер.

Никки Хейли постоянно поднималась в опросах после звездных выступлений на дебатах и ​​осенью привлекла много внимания со стороны богатых доноров и республиканцев, которые не поддерживали Трампа.

Однако как пишет издание, в декабре "колеса ее предвыборной кампании начали отрываться", поскольку она допустила ряд неисправимых ошибок.

Когда в декабре ее спросили о причинах Гражданской войны в США, она не назвала рабство основной проблемой.

В январе она неоднократно заявляла, что США никогда не были расистской страной.

Однако по сравнению со своими соперниками из Республиканской партии, кампания Никки Хейли была более умеренной по таким вопросам, как ограничения на оружие и права на аборт.

Однако некоторые критики, отметили, что она, "возможно, недостаточно дистанцировалась от Трампа", чтобы действительно получить поддержку избирателей.

Например, в одном из своих выступлений Хейли заявила, что если ее изберут президентом США, а Трампа признают виновным в федеральных преступлениях, она его помилует. Также бывший губернатор Каролины не стала осуждать Трампа после того, как он был признан виновным в сексуальном насилии.

После Супервторника Никки Хейли собрала всего 86 из 2429 голосов делегатов от Республиканской партии, в то время как Дональд Трамп получил 947 после победы на кокусах.

Когда г-жа Хейли вступила в гонку 2024 года, она стала первой цветной женщиной, баллотировавшейся в кандидаты от республиканской партии.

Напомним, Никки Хейли поддержала военную помощь Украине и раскритиковала Джо Байдена, она заявила, что США должны предоставить Украине всю необходимую помощь, чтобы американским военным не пришлось воевать с Россией.

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