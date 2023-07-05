С хаммамом и кабинетом косметолога: расследователи выяснили, во сколько обошелся бюджету бронепоезд Путина (фото)

В частности, в косметологическом кабинете в спецвагоне Путина есть приборы для омолаживающих процедур.

Обнародовано фото бронепоезда, которым путешествует по России президент Владимир Путин. По информации расследователей, спецвагон обошелся бюджету РФ как минимум в 6,8 млрд. рублей.

Об этом говорится в расследовании Центра "Досье", и которому ссылаются на источник тысячи документов обслуживающей бронепоезд компании "Циркон Сервис", передает "Медуза".

"Циркон Сервис" выстроил специальный спортивно-оздоровительный вагон для Путина 6 лет назад. В нем есть тренажерный зал, хаммам и кабинет косметолога, в котором установлен полный комплекс оборудования, необходимого для экстренного спасения жизни: аппарат ИВЛ, дефибриллятор, инфузомат, аспиратор для санаций дыхательных путей.

Бронепоезд Путина Фото: "Досье"

"Кабинет защищен от прослушивания — в нем установлены "аппаратные средства защиты от утечки акустической информации", следует из документов ФСО", — говорится в расследовании.

Также в косметологическом кабинете есть приборы для омолаживающих процедур — аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн, лампа-лупа, аппарат ультразвуковой терапии. С помощью такого оборудования можно омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез, дезинкрустацию, микромассаж и лимфодренаж.

Бронепоезд Путина Фото: "Досье"

В тренажерном зале отсутствуют силовые тренажеры, однако есть лава для упражнений на пресс, тренажер для гиперэкстензии, татами и гантелями весом до 8 кг.

Также появились кадры обысков в особняке предводителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. В доме найдены из ливки золота, пачки денег и арсенал оружия.

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