С картонной ракетой — на Вашингтон: по улицам Москвы прошел безумный марш (видео)

Праворадикальное российское политическое объединение НОД (“Национально-освободительное движение”) провело малолюдное, но довольно громкое шествие в столице России. Люди под красными и "колорадскими" флагами скандировали цитату Путина и требовали нанести ядерный удар по Вашингтону.

Видео этого безумного марша, состоявшегося еще вечером 10 ноября, опубликовали в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах, несколько десятков человек, имевших на себе накидки в цветах георгиевских (так называемых "колорадских") лент, шагали по улицам Москвы, выкрикивая лозунги с призывом нанести удар ядерными ракетами "Сармат" по "центру принятия решений". Марш имел соответствующее название — "На Вашингтон".

В руках участники шествия, кроме советских и "колорадских" флагов, держали плакаты с надписями, которые дублировали лозунги, которые они выкрикивали во время марша: "Бей, "Сармат", по городам врага! Враг – США”, “По центру принятия решений! На Вашингтон”, “Полетные задания в ракету “Сармат” – Вашингтон”.

Среди лозунгов была и цитата недавнего заявления Путина: “Мы как мученики попадем в рай! А они просто сдохнут”.

Также читайте В России согнали людей на странный "митинг": требуют отставки Байдена

Во время шествия ее участники громко били в барабаны, а в конце марша в голову колонны вынесли картонный макет российской ядерной ракеты "Сармат".

Праворадикальное движение НОД в России не имеет статуса юридического лица, но в 2016 году его участники принимали участие в выборах в Госдуму РФ. В 2020 году движение НОД проводило активную агитацию за проведение общероссийского голосования по поправкам к Конституции, согласно которым Путин получил возможность снова баллотироваться на пост президента России.

Напомним, в пятницу, 11 ноября, в российском городе Пермь юная поклонница войны против Украины устроила одиночный пикет из-за бегства российской армии из Херсона.

Читайте также: