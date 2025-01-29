С кем США будут делить мировое влияние: экс-министр рассказал, что ждет Россию

У президента США Дональда Трампа нет причин для обсуждения с Путиным распределения сфер влияния, так как это не в его интересах.

Такое мнение высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в комментарии "КИЕВ24".

"Россия сегодня является сырьевым придатком Китая. Трамп понимает, что РФ является угрозой, ведь она постоянно шантажирует США ядерным оружием. Зачем ему такое разделение мира? Если уж делить, то с Китаем, в том числе и за счет самой России, потому что она в таком случае будет никому не нужна", – заявил дипломат.

Напомним, по мнению аналитиков из Йельского университета, Трамп, скорее всего, будет договариваться не с Россией, а с Китаем, ведь российская экономика оказалась слабой и неинтересной для США. Это дает Украине надежду на дальнейшую поддержку США и победу в войне.

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