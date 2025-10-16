С кем украинцы чаще всего женятся в Польше: демограф удивил исследованием

В Польше в 2024 году зафиксировано рекордное количество украинско-польских браков в 2024 году / © Pixabay

В Польше украинцы чаще всего женятся именно с представителями своей национальности. Однако в 2024 году зафиксировано также рекордное количество украинско-польских семей.

Об этом пишет польское издание onet.pl

С кем украинцы заключают браки

По данным профессора Лодзинского университета Петра Шукальского в 2024 году в Польше зафиксировано самое высокое за последние годы количество украинско-польских браков — 2556. Однако все же украинцы чаще всего женятся с партнером или партнершей своей национальности. Таких браков в Польше было 2627 за год.

С представителями «третьих» национальностей украинцы заключили 166 браков, заключенных в Польше с участием гражданина или гражданки Украины (самым частым выбором украинцев в рамках «третьей» нации являются граждане Беларуси).

Всего в прошлом году в Польше было заключено 5359 браков с участием лица с гражданством Украины (точнее: когда среди молодоженов украинец или украинка является по крайней мере одна из сторон легализованного союза).

Статистика в Польше

Согласно данным, приведенным демографом, в Польше сейчас проживает более полутора миллионов граждан Украины. Почти миллион из них пользуются временной защитой — они получили номер PESEL в соответствии с законом о помощи этой группе в связи с войной в Украине. Профессор Шукальский отмечает, что большинство этих «новых» иммигрантов — женщины (61%, но аж 77%, если брать во внимание только совершеннолетних лиц).

Как отмечает демограф из Лодзинского университета, если срок пребывания иммигранта за границей начинает удлиняться, он пытается «нормализовать свою жизнь», в частности легитимизируя отношения. Итак, перед украинскими иммигрантами в этой стране стоят три возможности: они могут сделать это с гражданином Польши, своим соотечественником или представителем «третьей» нации.

Украинка чаще выходит замуж за поляка, чем полька за украинца

В рекордном году польские мужчины гораздо чаще заключали браки с украинками — 2021 браков, чем польки с мужчинами из Украины: в таких браках было 535 свадеб. Подобные пропорции сохранялись и в предыдущие годы.

Несмотря на рекорд, описанный демографом из Университета Лодзь, в 2024 году женщины и мужчины из Украины все равно заключили в Польше больше браков между собой: 2627.