С ключевой авиабазы в Афганистане вышли последние военные США и НАТО

С ключевой авиабазы в Афганистане вышли последние военные США и НАТО

В середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана.

С авиабазы Баграм в Афганистане, которая играла ключевую роль последние почти 20 лет, вылетели последние военные США и НАТО.

Об этом сообщает BBC.

Напомним, что аэропорт в Баграме построили советские военные после вторжения в Афганистан в 80-х годах. Коалиция западных сил во главе с США заняла его в декабре 2001 года — когда вошла в Афганистан для борьбы с "Аль-Каидой" и Талибаном после терактов 11 сентября — и превратила в мощную базу, где могли размещаться до 10 000 военных и более сотни самолетов .

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Как сообщалось, в середине апреля Джо Байден объявил о выводе войск США из Афганистана. Президент США отметил, что процесс вывода войск будет осуществляться упорядоченно и по полной координации с союзниками.

США уже вывели большую часть своих войск из Афганистана и передали в распоряжение 6 баз.

Также США и дальше будут поддерживать Афганистан, даже после вывода американских войск.

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