Дата публикации
Категория
Мир
"С козырей надо заходить": пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе (видео)

Пропагандист заявил о необходимости «полномасштабной войны с Евросоюзом», призывая к ударам по ключевым европейским столицам.

Автор публикации
Светлана Несчетная
Владимир Соловьев

Рупор Кремля Владимир Соловьев

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз предлагает нанести ядерный удар по Европе.

Об этом Соловьев сказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ.

Пропагандист заявил о необходимости «полномасштабной войны с Европейским Союзом», призывая к ударам по ключевым европейским столицам.

По словам Соловьева, первыми под «возмездный удар» должны попасть Брюссель, Берлин и Париж, а также предприятия, производящие военную технику для Вооруженных Сил Украины.

Классика: чем меньше достижений РФ на фронте, тем громче раздаются разговоры о «ядерной кнопке».

Напомним, в апреле Соловьев уже призвал «долбаннуть по Берлину» и угрожал США, заявив, что «Техас будет свободным».

