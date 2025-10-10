- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 518
- Время на прочтение
- 1 мин
"С козырей надо заходить": пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе (видео)
Пропагандист заявил о необходимости «полномасштабной войны с Евросоюзом», призывая к ударам по ключевым европейским столицам.
Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз предлагает нанести ядерный удар по Европе.
Об этом Соловьев сказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ.
Пропагандист заявил о необходимости «полномасштабной войны с Европейским Союзом», призывая к ударам по ключевым европейским столицам.
По словам Соловьева, первыми под «возмездный удар» должны попасть Брюссель, Берлин и Париж, а также предприятия, производящие военную технику для Вооруженных Сил Украины.
Классика: чем меньше достижений РФ на фронте, тем громче раздаются разговоры о «ядерной кнопке».
Напомним, в апреле Соловьев уже призвал «долбаннуть по Берлину» и угрожал США, заявив, что «Техас будет свободным».