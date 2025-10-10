Рупор Кремля Владимир Соловьев

Реклама

Кремлевский пропагандист Владимир Соловьев в очередной раз предлагает нанести ядерный удар по Европе.

Об этом Соловьев сказал в эфире своего пропагандистского шоу на РосТВ.

Пропагандист заявил о необходимости «полномасштабной войны с Европейским Союзом», призывая к ударам по ключевым европейским столицам.

Реклама

По словам Соловьева, первыми под «возмездный удар» должны попасть Брюссель, Берлин и Париж, а также предприятия, производящие военную технику для Вооруженных Сил Украины.

Классика: чем меньше достижений РФ на фронте, тем громче раздаются разговоры о «ядерной кнопке».

Дата публикации 10:18, 10.10.25 Количество просмотров 12 Пропагандист Соловьев снова угрожает ядерным ударом по Европе

Напомним, в апреле Соловьев уже призвал «долбаннуть по Берлину» и угрожал США, заявив, что «Техас будет свободным».