В России, в городе Электросталь (Московская область), во время показательных выступлений солдаты Росгвардии начали стрелять в зрителей с детьми из автоматов холостыми патронами.

Пока известно об одном пострадавшем ребенке.

Об этом сообщил местный Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Маленькие дети с криками хватались за головы и падали на землю. Не обошлось без ранений. Ребенок получил серьезное повреждение от отскочившего гильзы", — говорится в сообщении.

Одна из свидетелей инцидента выложила видео. Именно его ребенка подстрелили росгвардейцы. В ролике слышно, как ребенок сильно плачет и кричит.

После того, как женщина поняла, что ее ранили, она позвала мужа и врача.

Тем временем российский оккупант Иван Алексеев на войне в Украине после пьяной ссоры убил своего сослуживца и попытался скрыть преступление, заявив, что это дело рук "украинских диверсантов".

Также интересно, что России на днях устроили торжественное попрощение с осужденным за убийство ребенка Владимиром Шестаковым, который стал наемником ППК Вагнера и был ликвидирован на войне в Украине.

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