С криками "слава Путину": в Нигере люди с российскими флагами штурмовали французское посольство (фото)

В воскресенье, 30 июля, тысячи сторонников хунты, захватившей Нигер во время государственного переворота в начале этой недели, прошли маршем по улицам столицы Ниамея. Они размахивали российскими флагами и скандировали имя президента России, направляясь к посольству Франции, колонией которой раньше было это африканское государство.

Об этом сообщает Associated Press.

У французского посольства протестующие вели себя агрессивно. По словам дипломатов, они подожгли дверь посольства и сорвали вывеску с административного здания. Разогнать толпу удалось только с применением слезоточивого газа.

Массовую демонстрацию организовали в поддержку путчистов, свергших избранного в 2021 году президента Мохамеда Базума. Причиной стало то, что в администрации президента Франции Эмануэля Макрона, комментируя происходящее в Нигере, заявили, что не допустят государственного переворота.

Пророссийские настроения протестующих объясняют тем, что группа наемников ЧВК "Вагнер" действует в соседнем Мали, а президент России Владимир Путин хочет расширить влияние своей страны в регионе. Однако пока неясно, пойдут ли новые лидеры хунты навстречу Москве или будут ли поддерживать западных партнеров Нигера.

Как сообщает France24, на нападение на свое дипломатическое учреждение отреагировали в офисе президента Франции.

"Если кто-нибудь нападет на граждан Франции, армию, дипломатов и интересы Франции, они увидят, что Франция ответит немедленным и неразрешимым способом", — заявили в администрации Эммануэля Макрона.

Западноафриканский региональный блок ECOWAS готовится обсудить переворот в Нигере на саммите, который состоится в Нигерии.

Напомним, путчисты в Нигере заявили, что приостановили работу всех институтов и закрыли границы страны. Президент Нигера Мохамед Базум, являвшийся союзником Украины в Африке, удерживается войсками президентской гвардии с утра 26 июля.

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