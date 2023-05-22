С любопытством наблюдаем: у Зеленского впервые отреагировали на "освобождение" Белгородщины

Украина не имеет "непосредственного отношения" к происходящим в Белгородской области РФ событиям. К этому причастно партизанское движение, состоящее из граждан РФ.

Об этом написал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Единственной движущей политической силой в тоталитарной стране закрученных гаек всегда неизбежно становится партизанское движение с оружием в руках. Украина с интересом наблюдает за событиями в Белгородской области России и изучает ситуацию, впрочем не имеет к ней непосредственного отношения. Как известно, танки продаются в любое время. каком российском военноторге, а подпольные партизанские отряды состоят все-таки из граждан России", — говорится в его сообщении.

Напомним, в Кремле отреагировали на ситуацию в Белгородской области. Там заявили, что Путину уже доложили об операции по "увольнению" региона. У Путина, как всегда, все спокойно. Песков убеждает, что у "оккупационной армии РФ достаточно сил, чтобы сдвинуть российских добровольцев с территории России".

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