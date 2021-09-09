С начала года в Москве осудили более 6 тысяч человек по статье о митингах

С начала года в Москве осудили более 6 тысяч человек по статье о митингах

В общем московские суды рассмотрели 6 тысяч 727 таких дел.

В российской столице за первые 6 месяцев 2021 годп по статье о нарушении порядка проведения митингов и пикетов осудили более шести тысяч человек. Суды наложили штрафов на сумму 900 тысяч долларов.

Об этом сообщает управление судебного департамента Москвы.

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Отмечается, что только 45 дел приостановили. Еще 625 протоколов вернули в полицию для устранения недостатков.

90% из всех рассмотренных дел закончились обвинительными постановлениями. Общая сумма штрафов, наложенных на обвиняемых по статье о митингах, составила за полгода почти 66 миллионов рублей (около 900 тысяч долларов).

Напомним:

В России в результате протестов 23 и 31 января, которые состоялись во многих городах страны в поддержку оппозиционера Алексея Навального, открыли по меньшей мере 40 дел . Производство расследуют в 18 регионах России.

. Производство расследуют в 18 регионах России. Литва, Латвия и Эстония выступили за введение санкций Евросоюза против российских чиновников, ответственных за подавление протестов в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которые происходили в России 23 января.

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