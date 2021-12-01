С начала кризиса в Польше погибли семь мигрантов, тело еще одного — обнаружили в реке

С начала кризиса в Польше погибли семь мигрантов, тело еще одного — обнаружили в реке

Семь из восьми погибших скончались на территории Подлясского отдела Пограничной стражи, тело еще одного мигранта обнаружили в реке Буг.

На территории Польши с начала миграционного кризиса польские службы зафиксировали восемь случаев гибели мигрантов.

Об этом в среду, 1 декабря, сообщила представитель польской пограничной охраны Анна Михальская во время брифинга.

"Таких людей было всего восемь. В том числе, один человек, который умер во время реанимационных мероприятий у линии границы во время ее нелегального пересечения. Этому человеку была вызвана группа медицинских спасателей. К сожалению, ему не удалось помочь", — сказала она.

По словам Михальской, семеро из восьми погибших скончались на территории Подлясского отдела Пограничной стражи, тело еще одного мигранта обнаружили в реке Буг.

Напомним:

Александр Лукашенко выразил готовность остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу в связи с мигрантским кризисом.

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