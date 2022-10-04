С начала объявления мобилизации Россию покинули 700 тысяч человек — СМИ

Почти через 14 дней после объявления главой Кремля Владимиром Путиным о так называемой "долевой" мобилизации Россию покинули до 700 тыс. человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан.

Об этом сообщил Forbes.

"С начала мобилизации из России уехало почти 1 млн человек. Другой собеседник в администрации президента уточнил, что речь идет о 600 000 — 700 000 россиян. При этом подсчитать, какое количество выехавших покидают страну с туристическими целями, не возможно", – говорится в источнике со ссылкой на собеседников в Кремле и администрации.

Самая известная по длине очередь из беглецов от мобилизации образовалась на пропускном пункте Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Там люди стояли в очереди по 4-5 дней, часто без еды и воды.

Напомним, в Херсонской области кафиры расправились с супругами, которые поддерживают Украину.

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