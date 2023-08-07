С начала полномасштабного вторжения в Германию переехали более 30 тысяч россиян

За время войны россияне получили от Германии более 51 тысячи шенгенских виз.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину более 30 тысяч граждан страны-агрессоры передали в Германию.

Об этом пишет издание DW.

Сообщается, что по состоянию на июнь текущего года в Германии проживает 301 511 граждан России, что на 32 183 больше, чем в конце февраля прошлого года, когда российские войска вторглись в Украину.

"По данным МИД ФРГ, с начала полномасштабного вторжения России в Украину немецкие консульства выдали гражданам РФ около 32 тысяч национальных виз. Они выдаются для длительного проживания в ФРГ в случае миграции и предназначены для квалифицированных кадров, студентов или членов воссоединяемых семей"., – говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что за время войны россияне получили от Германии более 51 тысячи шенгенских виз, позволяющих находиться в странах Евросоюза три месяца.

В МВД ФРГ добавили, что еще 1665 человек, находящихся под угрозой, в том числе оппозиционеры и журналисты, получили гуманитарные визы.

Напомним, ранее сообщалось, что депутат Бундестага от Социал-демократической партии Германии Андреас Шварц призвал передать Украине дальнобойные ракеты Taurus.

Кроме того, мы ранее информировали, что Германия объявила новый пакет военной помощи Украине. Вооруженные силы Украины получат БМП, артиллерию и другое оборудование.

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