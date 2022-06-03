С начала войны страны ЕС приняли 5,3 млн украинских беженцев: сколько из них уже вернулось в Украину

С начала войны страны ЕС приняли 5,3 млн украинских беженцев: сколько из них уже вернулось в Украину

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многим украинцам пришлось покинуть свои дома, чтобы уберечь свою жизнь.

В частности, в страны ЕС поехали 5,3 млн украинцев. А общее количество перемещенных лиц, приехавших в Евросоюз, в том числе и не граждан Украины, составляет 7 млн человек.

Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства ЕС Frontex. Они охватывают подсчеты с 25 по 31 мая.

Впрочем, украинцы постепенно начали возвращаться в Украину. В частности, с начала полномасштабного вторжения в Украину вернулось 2,3 млн украинцев.

Фото: Frontex

Отмечается, что больше всего украинцев приняли Польша и Румыния.

Кстати, по состоянию на 23 мая количество внутренне перемещенных лиц в Украине впервые уменьшилось. Общее количество сейчас оценивается в 7,1 миллиона человек, что на 11% меньше, чем с 3 мая.

Напомним, с 1 июня украинские беженцы в Бельгии могут обменять наличную гривну на евро. Совершеннолетние граждане со статусом украинского беженца или подавшие документы на его получение могут конвертировать до 10 тысяч гривен наличными.

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