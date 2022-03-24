С начала войны в Украине российская армия запустила по целям более 1200 ракет - Пентагон

С начала войны в Украине российская армия запустила по целям более 1200 ракет - Пентагон

В Министерстве обороны США отмечают, что большинство арсенала для ракетных ударов россияне еще не использовали.

Россия запустила уже более 1200 ракет по объектам в Украине, но в Пентагоне считают, что подавляющее большинство арсенала ракет "земля-воздух" и крылатых ракет еще находятся в распоряжении вооруженных сил РФ.

Об этом со ссылкой на брифинг высокопоставленного чиновника Министерства обороны США в среду, 23 марта, сообщает американский канал ABC News.

Несмотря на то, что российские военные потратили большое количество ракет, подготовленных для действий в Украине, чиновник отметил, что у них еще осталось очень много.

Высокопоставленный офицер сказал, что российские военные "меньше всего используют крылатые ракеты с запуском в воздухе", но у них все еще есть "более 50% того, что они собрали до вторжения". "Они все еще имеют большое количество крылатых ракет наземного запуска, баллистические ракеты малой дальности и баллистические ракеты средней дальности", — отметил он.

Отдельно представитель Министерства обороны США заявил, что Украина ориентировочно "на следующий день" получит новые партии оружия, которое они используют "очень эффективно". Ранее подобными словами он характеризовал Javelins и Stingers.

"Мы уже собираем запасы в Соединенных Штатах и готовимся отправить их туда", – сказал чиновник.

Эта партия является частью новых поставок оружия стоимостью 800 миллионов долларов, о которых президент США Джо Байден объявил на прошлой неделе, после того как президент Украины обратился к американским законодателям.

Напомним, Украина получила от международных партнеров 50 автомобилей скорой медицинской помощи, которые являются частью гуманитарной помощи от стран ЕС.

Читайте также: