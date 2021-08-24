"С наилучшими пожеланиями народу Украины": королева Елизавета II направила поздравление ко Дню Независимости

Британская королева присоединилась к поздравлениям Украине с 30-й годовщиной Независимости.

Королева Великобритании Елизавета II поздравила Украину с 30-й годовщиной Независимости.

Приветствие Ее Величества опубликовало посольство Великобритании в Украине.

"Королева поздравляет украинцев по случаю 30-й годовщины Независимости. В обращении на имя Президента Украины она отметила: "По случаю Дня Независимости Украины я хотела бы передать Вашему Превосходительству свои поздравления вместе с наилучшими пожеланиями народу Украины.

Я надеюсь, что после сложного года мы сможем преодолеть глобальные вызовы в сфере здравоохранения и стремиться к лучшему будущему. Елизавета II", — говорится в поздравлении британской королевы.

Ее Величество Королева приветствует украинский по случаю 30-й годовщины Независимости.



В обращении на имя Президента Украины она отметила:

"По случаю Дня Независимости Украины я хотела бы передать Вашему Превосходительству свои поздравления вместе с наилучшими пожеланиями народа Украины.

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Напомним, сегодня, 24 августа, Украина празднует 30-ю годовщину Независимости. По этому случаю США, Евросоюз Грузия и ряд других стран направили поздравления Украины. Поздравляют Родину и украинцы, которые сейчас живут за рубежом. В рамках проекту "Усе моє, все зветься Україна" МИД опубликовал подборку видео диаспоры из разных уголков мира.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с 18-минутной речью на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Во время выступления Зеленский вспомнил исторические события, выдающихся украинский, анонсировал новый праздник в Украине — День украинской государственности и пошутил про экс-президента-беглеца Виктора Януковича. Полный текст речи по ссылке.

Новости Украины: как происходило торжественное празднование 30-го Дня Независимости в столице

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