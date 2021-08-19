"С нами женщины и дети. Спасите нас": афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать из страны

"С нами женщины и дети. Спасите нас": афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать из страны

Большинство жителей Кабула и других городов сейчас просто стараются не выходить из дома, потому что им страшно.

В аэропорту Кабула отовсюду раздаются выстрелы, а люди просто не имеют возможности покинуть страну, где теперь правят талибы. Афганцы призывают украинскую власть помочь им выехать.

Об этом сообщил Telegram-канал PavlovskyNews, обнародовав видео из аэропорта Кабула.

"С нами женщины и дети. Спасите нас", — говорит один из афганцев, держа в руках плакат с надписью "Украина". Отовсюду на видео слышны выстрелы, а сами люди говорят, что очень тяжело заходить на территорию аэропорта.

В свою очередь председатель афганских громад в Украине Абдул Баяни заявил каналу, что у людей просто нет возможности покинуть страну.

По его словам, большинство жителей Кабула и других городов сейчас просто стараются не выходить из дома, потому что им страшно. Повезло тем, кто успел закупиться продуктами, потому что сейчас в стране практически ничего не работает.

Сам Баяни считает, что талибы не смогут долго удерживать власть, потому что их удел — жестокость, а управлять страной они не умеют. Никто в стране их не поддерживает, и не доверяет их так называемой "всепрощальной амнистии", которую провозгласили талибы для населения.

Напомним:

Террористическая организация "Талибан" заявила, что в Афганистане не будет демократии. "Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии".

"Талибан" планирует создать новые национальные силы, в состав которых будут входить как его собственные члены, так и солдаты правительства, которые готовы присоединиться. Также анонсированы "некоторые реформы в армии". В свою очередь посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Загира Агбар заявил, что провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, может противостоять правлению "Талибана".

провинция Панджшир, в которой начали формировать силы сопротивления, Между тем тысячи людей пытаются выехать из страны и штурмуют аэропорты.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку