Ермак защитил украинского школьника после критики Фицо: подробности

Фицо заявил, что Пеллегрини ошибся, когда сказал, что уважает студента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отреагировал на критику премьера Словакии по отношению к украинскому школьнику, который отказался пожать руку политику.

Об этом он написал на своей странице в Telegram.

Симон Оманика завоевал бронзовую медаль на центральноевропейской математической олимпиаде, пришел на церемонию награждения с сине-желтой лентой на пиджаке, и отказался пожать руку президенту страны Петеру Пеллегрини.

Также читайте В школе в Ровно обнаружили опасный вирус: 76 ученикам внезапно стало плохо

Фицо подверг критике этот жест, однако Ермак отметил, что такая молодежь, как Симон, является примером для подражания, а политикам не стоит снижать уровень обсуждения до хамства в соцсетях.

Руководитель ОП подчеркнул важность поддержания собственного мнения и характера, даже если это не всегда выгодно политикам.

"Удивительно выглядят политики, которые в демократической стране Евросоюза начинают хамить в соцсетях школьника, который имеет свое мнение и характер. С него скорее пример надо брать", — написал Ермак.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что забрал бы у школьника награду.

Читайте также:

Фицо пожаловался лидерам ЕС на Зеленского: детали

"Мы не русский кусок": в Братиславе тысячи людей вышли на митинг против Фицо (фото)

Оппозиция Словакии хочет объявить вотум недоверия правительству Фицо — Reuters