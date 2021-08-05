С огня смогли достать только конечности: в Индии священник изнасиловал, убил и насильно кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей

С огня смогли достать только конечности: в Индии священник изнасиловал, убил и насильно кремировал 9-летнюю девочку на глазах у родителей

Жуткий инцидент стал причиной местной ярости и национального возмущения в Индии, где по последним данным, каждая четвертая жертва изнасилования — ребенок.

В Индии вспыхнули массовые протесты из-за жуткого убийства 9-летней девочки: ребенок был изнасилован индуистским священником и тремя другими мужчинами, после чего его убили и насильно кремировали.

Девочка жила в селе Нангал, близ Дели, происходила из далитов (раньше их называли нетронутые) — исторически представителей одной из самых угнетенных каст в Индии, и была дочерью бедной супружеской пары-попрошаек.

В воскресенье, 1 августа, отец попросил ее набрать воды из охладителя в соседнем крематории. Когда ребенок не вернулся через час, мать девочки получила звонок от священника крематория и быстро прибыла на место. Там она нашла на скамейке неподвижное тело своей дочери, с синим языком и синяками в разных местах и ожогами по всей руке, пишут СМИ.

"Когда она не вернулась в течение часа, я пошла ее искать. Я нашла ее в крематории. Она лежала на земле. Ее губы были синими, под носом была кровь, у нее были синяки на руках, а ее одежда была мокрой", — рассказала женщина BBC.

Местный священник, который по данным СМИ является брахманом высшей касты, вместе с тремя другими мужчинами подошел к женщине и заявил ей, что ребенок был поражен электрическим током, когда набирал воду. Он сразу настоял на немедленной кремации для девочки.

"Он давил на меня, чтобы немедленно кремировать тело, и отговаривал меня вызывать полицию. Он сказал, что если вы позвоните полиции, будет длительная судебная тяжба, моя дочь будет доставлена ​​в больницу, где полиция и врачи вынут ее органы и продадут их", — рассказала мама погибшей. По словам женщины, ей не только угрожали, но и предлагали взятку.

Затем священник начал кремацию, которая предполагает сжигание тела, а семью заставили сидеть на расстоянии. Семья протестовала против кремации, заставив привлечь еще нескольких жителей села, которые потушили огонь. Как пишет издание Newslaundry, в результате от девочки остались только ноги, часть кожи головы и часть бедра. Это все, что жители смогли извлечь, когда погасили огонь.

Протесты в Нью-Дели через изнасилование и убийство 9-летней девочки (5 фото)

Родители девочки утверждают, что четыре работника крематория изнасиловали и убили ее. Мужчин задержали.

Также читайте В Индии во время свадьбы умерла невеста: ее заменили младшей сестрой и продолжили празднование

Полицейские подразделения судебно-медицинской экспертизы проверять доказательства, включая телесные жидкости с одежды девочки, для проверки заявлений о сексуальном насилии. В то же время врачи, которые провели вскрытие во вторник, заявили, что сожжение тела сделало невозможным установление причины смерти.

Около 200 жителей села начали тушить огонь, блокировать дороги и протестовать, призывая привлечь к ответственности убийц ребенка.

Главный министр Дели Арвинд Кейривал посетил семью после обвинения в молчании по предполагаемому преступлению Он объявил о компенсации в размере 1 миллиона рупий (13 478 долларов США) для семьи и распорядился провести судебное разбирательство.

Далиты, которые относятся к самой низкой индуистской кастовой иерархии, особенно уязвимыми к таким преступлениям и страдают от дискриминации и гендерного унижения со стороны верхних каст и власти.

В отчете, опубликованном Национальным движением за справедливость (NDMJ), речь идет об около 400 тысяч случаев насилия, зарегистрированных в период 2009-2018 годов, что на 6% больше, чем за предыдущее десятилетие.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку