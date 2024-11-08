С ошейниками и кандалами "путем изгнания": в Китае придумали развлечение для туристов (фото)

Городские власти надеются на дополнительный приток посетителей и денег благодаря такому развлечению. Однако есть те, кто возмущен инициативой.

В одном из китайских городов разработали необычный туристический аттракцион – маршрут, имитирующий "путь изгнания", чтобы привлечь внимание путешественников. Такая идея уже вызвала оживленные дискуссии.

Об этом сообщает My News.

Организаторы предлагают туристам испытать атмосферу изгнания, путешествуя по непростым маршрутам, подобным тем, которыми шли узники прошлого. На одном из этапов участники могут прыгнуть с тарзанки, чтобы почувствовать отчаяние заключенных, которые, по легенде, иногда бросались со скал. Для подлинности туристам выдают специальную одежду и кандалы. Однако эта идея получила неоднозначные отзывы.

Проект реализуется в провинции Хэйлунцзян, где его планируется запустить в декабре. Местные власти надеются, что это интерактивное путешествие увеличит поток туристов и будет способствовать росту доходов региона.

По историческим данным, во времена династии Цин (1644–1911) в город Нингута сослали более полутора миллиона преступников. Этот регион приобрел популярность как одно из самых известных мест для изгнания в имперском Китае.

"Многих заключенных ждали долгие и изнурительные путешествия, многие погибали в дороге, а оставшиеся в живых часто попадали в рабство к местным чиновникам. Современную популярность Нингута приобрел благодаря исторической драме "Императрицы во дворце", в которой император Юнчжен ссылает туда семью своей жены", – говорится в сообщении.

"Маршрут изгнания"/Фото: Weibo

Туристам предлагают надеть розовую или голубую униформу и пройти по маршруту изгнания прикованными деревянными ошейниками и кандалами. В таком виде они будут проходить древний путь, который воспроизводит условия изгнания.

На маршруте посетителей будут сопровождать актеры, играющие тюремных телохранителей, создавая аутентичную атмосферу прошлого.

Цена этой услуги и длина маршрута пока неизвестны, однако вход на озеро Цзинпо, являющееся частью маршрута, стоит около 7 дол.

Мнения людей разделились. Одни поддерживают инициативу как увлекательный способ сохранить и передать историю, привлекая молодежь к изучению местных традиций. Другие же считают, что превращать место трагедии, куда много интеллектуалов и патриотов были сосланы, в развлечение – это проявление неуважения к памяти и истории.

К слову, ранее сообщалось о том, как бедные молодые девушки в селах Индонезии становятся "временными женами" туристов-мужчин в обмен на деньги.

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