"С павлинами поговори": Лавров нахамил журналистам, которых не пустили на брифинг

Министр иностранных дел России Сергей Лавров известен своими эмоциональными и скандальными высказываниями.
В Душанбе, где проходило заседание Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, Лавров нахамил журналистам. Представителей СМИ не пустили на брифинг.
Об этом сообщает издание " Настоящее время ".
Журналист "Настоящего времени" попросил главного российского дипломата об интервью. Впрочем, Лаврову это не очень понравилось. Глава российского МИД предложил журналисту поговорить с таджикскими павлинами.
Кроме Лаврова, в саммите приняли участие главы МИД Таджикистана, Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, а также и. о. министра иностранных дел Узбекистана и заместителя министра иностранных дел Туркменистана.
В Душанбе, где проходит заседание Совета министров иностранных дел СНГ, на попытку журналиста нашего канала задать вопрос.– Настоящее Время. Азия (@CurrentTimeAsia) May 13, 2022
Напомним, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал евреев "самыми ожесточенными антисемитами". Он предпринимал попытку оправдать вторжение РФ в Украину и проведение российскими войсками так называемой "денацификации" страны. Своими словами Лавров спровоцировал международный скандал, сравнив Зеленского с Гитлером.
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