С петардами и камнями в сторону полиции: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации

С петардами и камнями в сторону полиции: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации

Больше всего протестующих собралось в Париже.

Массовые протесты против обязательной вакцинации и введения QR-кодов для посещения общественных мест состоялись во Франции.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Тысячи людей в городах вышли на улицы, требуя от правительства отменить новые правила: с августа во Франции, чтобы сходить в кино, бар или торговый центр будет нужна справка о вакцинации или отрицательный ПЦР-тест. Без этого невозможно будет приобрести билеты на поезд или самолет. А через два месяца вступит в силу норма об обязательной вакцинации для работников медицинской и социальной сферы. Работодатели могут увольнять работников, которые откажутся.

Больше всего протестующих собралось в Париже — полиция разгоняла их слезоточивым газом, в ответ летели петарды и камни. Сообщают о десятках задержанных.

Протесты против обязательной вакцинации для медиков и соцработников прошли и в Греции. В Афинах более 5 тысяч человек устроили митинг под парламентом. Но эта акция, в отличие от парижской, завершилась мирно.

Новости мира: во Франции массово протестуют против обязательной вакцинации

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