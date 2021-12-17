С помощью искусственного интеллекта: в Италии работы восстановят древние фрески города Помпеи

Ученые будут работать над проектом в течение четырех лет, и говорят — он может пригодиться не только итальянцам.
Работы-реставраторы – в Италии восстановят древние фрески города Помпеи с помощью искусственного интеллекта.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 17 декабря.
Отмечается, что команда научных работников планирует использовать роботизированную систему для анализа и физического обновления фресок. Координатор проекта говорит — работать работы смогут с более масштабными фресками, чем люди.
Исследователи будут работать над двумя фресками из старинного города, уничтоженного вулканом. Одну из них удалось собрать, но она пострадала во время оползня в 2010 году. А вот о второй сведений еще меньше — реконструировали ее значительно раньше, и эта фреска пострадала во время бомбежек Второй мировой войны.
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