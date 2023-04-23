С россиян начали взымать налог с заработной платы в "фонд СВО": фото

Российские власти сделали очередное "улучшение" для своих граждан.
В России на некоторых предприятиях начали вычислять из зарплаты по 1 тыс. рублей (453 грн) в так называемый "фонд поддержки СВО".
Об этом пишет Telegram-канал Netvru.
В частности, о таких расходах сообщают жители Якутии (Республика Саха).
Налог с россиян рассчитывают, независимо от размера зарплаты.
Вид удержания по зарплате называют "удержанием в фонд поддержки СВО". Его применяют вместе с основным налогом – налогом с доходов физических лиц (НДФЛ — ред.), исчисляемым в процентах от совокупного дохода физического лица.
Напомним, в Саратове семья военного на волонтерские деньги строит дом: оккупанты подняли скандал.
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