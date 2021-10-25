С рубца был запах, напоминающий гнилое мясо: у роженицы после кесарева сечения обнаружили смертельную инфекцию

С рубца был запах, напоминающий гнилое мясо: у роженицы после кесарева сечения обнаружили смертельную инфекцию

Сейчас женщина едва ходит.

41-летняя Сара Хамфри с восточного Лондона после кесарева сечения почувствовала ужасный запах, напоминающий гнилое мясо. Неприятный запах шел с рубца, оставшегося после родов. В результате из-за смертельной инфекции медики отрезали на ее животе 19 кг гниющих тканей.

Об этом пишет Metro.

Инцидент произошел еще несколько лет назад, но женщина до сих пор страдает от последствий. Сара родила пятерых старших детей естественным путем, но во время шестой беременности у нее возникли осложнения и ей назначили кесарево сечение.

Она вспоминает, что нервничала из-за операции, но к счастью, девочка родилась здоровой и улыбающейся.

"Я боялась, поскольку никогда раньше не делала операции. Мои предыдущие беременности были нормальными и легкими", — говорит Сара.

Однако, после родов Сара начала чувствовать ужасный запах из ее живота. Вонь, который, по ее словам, был "как гнилое мясо", исходил от рубца после кесарева сечения.

Медики в больнице обнаружили, что у Сары потенциально смертельная инфекция, которая называется некротизирующий фасциит — редкая серьезная инфекция, которая развивается, когда в рану попадает вредоносная бактерия. Даже самые маленькие порезы могут привести к инфекции.

Бактерия выделяет токсины, которые отравляют фасцию — соединительную ткань под кожей — приводя к тому, что больной гниет изнутри. По оценкам NHS, один или два из каждых пяти случаев заканчиваются летальным исходом, а те, кто выжил, рискуют остаться без конечностей или получить физические недостатки.

Саре сделали несколько операций, она провела десять недель в больнице, и за это время ей дважды в неделю резали живот. Женщина говорит, что фактически "стала инвалидом" из-за испытаний.

Metro

В конце концов женщине удалось восстановиться, но осенью Сару поразило другое заболевание — у нее обнаружили огромную грыжу. Сара жалуется, что едва может ходить пять минут "без сильной боли и удушья".

"Моя младшая дочь идет в садик через две недели, и я не хочу пропустить ее первый день. Все, чего я хочу, — это какой-то нормальности", — сказала Сара.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку