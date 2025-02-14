С самолетом госсекретаря США произошло чрезвычайное событие: что известно

Самолет ВВС США, перевозивший госсекретаря Марко Рубио и главу Комитета по иностранным делам Сената сенатора Джима Риша на Мюнхенскую конференцию по безопасности, был вынужден вечером 13 февраля вернуться в Вашингтон из-за выявления механической проблемы.

Об этом сообщает CNN.

"Сегодня вечером на пути из Вашингтона в Мюнхен у самолета, на котором летел министр Рубио, возникла механическая проблема. Самолет развернулся и возвращается на объединенную базу Эндрюс", – рассказала представитель Государственного департамента Темми Брюс.

"Секретарь намерен продолжить свое путешествие в Германию и Ближний Восток отдельным самолетом", — добавила она.

По словам одного чиновника, проблема была связана с лобовым стеклом кабины C-32, переоборудованного Boeing 757. Она возникла примерно через 90 мин. после того, как самолет взлетел с объединенной базы Эндрюс вблизи Вашингтона.

Хотя Рубио планирует возобновить свое путешествие новым самолетом, не было сразу понятно, пропустит ли он из-за задержки запланированную утреннюю встречу 14 февраля с вице-президентом США Джей Д. Венсом и президентом Украины Владимиром Зеленским в Мюнхене.

Напомним, накануне стало известно, что Венс, Рубио и Зеленский встретятся на полях Мюнхенской конференции по безопасности для обсуждения намерения президента США Дональда Трампа начать переговоры между Украиной и Россией.