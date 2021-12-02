С сегодняшнего дня вступят в силу новые европейские санкции против режима Лукашенко

С сегодняшнего дня вступят в силу новые европейские санкции против режима Лукашенко

Кто именно эти лица и предприятия – станет известно после официальной публикации решения.

С сегодняшнего дня, 2 декабря, вступят в силу новые европейские санкции против режима Лукашенко. В черный список попали 17 человек и 11 белорусских компаний.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

По сообщениям агентства Bloomberg, речь идет о крупнейшем белорусском перевозчике "БелАвиа", также "Гродно-Азот" и "Беларусь-нефть", а также белорусских пограничниках и судьях.

Очередной, уже 5-й по счету, пакет белорусских санкций ЕС ввел после того, как Лукашенко устроил миграционный кризис на европейских границах. В Польше насчитали — на границе со страной ныне по меньшей мере 10 тысяч мигрантов, которые из Беларуси хотят попасть в ЕС. Польские пограничники выложили видео очередных попыток незаконного пересечения границы – за прошедшие сутки зафиксировали более сотни таких случаев.

Напомним, Беларусь спровоцировала миграционный кризис на своих границах с Литвой, Латвией и Польшей. Нелегалы из Ирака, Сирии и стран Африки массово прибывают в Минск, а пограничная служба Беларуси помогает мигрантам попасть в ЕС. Разрешение на проход беженцев стало ответом режима Лукашенко на западные санкции. Некоторые эксперты и европейские и американские чиновники предполагают, что целью искусственного миграционного кризиса может быть отвлечение внимания от подготовки со стороны России новой атаки против Украины.

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