"С таким фашистским режимом РФ не о чем договариваться": премьер Польши раскритиковал "заслабые" санкции

"С таким фашистским режимом РФ не о чем договариваться": премьер Польши раскритиковал "заслабые" санкции

"На поле битвы между добром и злом не должно быть нейтральных настроений", считает Моравецкий.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что санкции ЕС против России подействовали, "как слабая вакцина", и призвал их усилить.

Об этом он сказал после встречи с бельгийским коллегой Александром Де Кроо, сообщает RMF24.

"Санкции подействовали, как слишком слабая вакцина. На этом этапе они не только не остановили военную машину Путина, но в определенной степени усилили определенную экономическую деятельность, происходящую в России", — сказал Моравецкий.

"На поле битвы между добром и злом не должно быть нейтральных настроений. Мы должны донести всем вокруг, кто еще сомневается, что с таким жестоким режимом, как фашистский режим в Москве, не о чем договариваться", — сказал польский политик.

Моравецкий отметил, что кремлевская пропаганда, которая говорит о "денацификации" Украины — это не что иное, как "фашистские традиции".

"С пропагандой, которая говорит о денацификации Украины, которая в устах кремлевских пропагандистов прямо напоминает худшие немецкие, фашистские традиции. Сравнивать режим Путина с фашистским режимом не только правомерно, это уместно, это точно отражает жестокость происходящего в Украине", — подчеркнул глава польского правительства.

Читайте также: