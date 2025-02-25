С Туском произошел несчастный случай: политик показал видео после неудачных выходных

Политик заверил, что не будет брать больничный.

Премьер-министр Польши Дональд Туск травмировался во время катания на лыжах, но заявил, что несчастный случай не заставит его пойти на больничный.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети X.

В опубликованном видео видно, что у политика бандаж на ноге и он передвигается с помощью костылей.

Туск рассказал, что "это должны были быть выходные мечты", которые он планировал полгода.

"Два дня с внуками на лыжах, я хотел научить их кататься. Что ж, я показал им", – добавил премьер, указывая на свои "доспехи".

По словам Туска, ему придется ходить на работу в бандаже "еще несколько дней". Он добавил, что не планирует менять свой рабочий график из-за травмы и не пойдет на больничный, "хотя некоторые, наверное, хотели бы этого".

"Но у меня есть один совет: будьте осторожны на склонах, я знаю, что сезон еще продолжается. Разогревайтесь, проверяйте лыжи – мои не поехали, и это следствие моей неосторожности. Не обязательно прислушиваться ко всем советам премьера, но этот примите во внимание", – посоветовал Туск.

Напомним, когда канцлер Германии Олаф Шольц получил травму во время пробежки, он отменил все встречи.

Читайте также: