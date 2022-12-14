"С украинцами в сердце": Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, а сэкономленное – передать Украине

Во время еженедельной всеобщей аудиенции Папа Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в этот праздничный период.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова Папы.

"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Сделаем более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", — сказал он.

Напомним, Папа Римский сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой.

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