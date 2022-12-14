"С украинцами в сердце": Папа Римский призвал праздновать Рождество скромно, а сэкономленное – передать Украине

Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев.
Во время еженедельной всеобщей аудиенции Папа Франциск призвал к "конкретным жестам" милосердия для украинцев в этот праздничный период.
Об этом сообщает ABC News со ссылкой на слова Папы.
"Приятно праздновать Рождество и устраивать вечеринки, но давайте немного снизим уровень рождественских расходов. Сделаем более скромное Рождество, со скромными подарками, и отправим то, что мы сэкономим, людям Украины, которые в этом нуждаются", — сказал он.
Напомним, Папа Римский сравнил войну в Украине с ужасом Второй мировой.
Читайте также:
- Мэр Львова Садовый встретился с Папой Римским и передал ему символический подарок: фото
- Войну развязала Россия: Кулеба призвал Ватикан "называть вещи своими именами"
- Папа Римский залился слезами, вспомнив во время молитвы о народе Украины: видео