С улиц сносило людей и авто: супертайфун пронесся по южному Китаю (видео)

Тайфун Яги был самым мощным в этом году в тихоокеанском регионе.

На юг Китая обрушился супертайфун Яги с проливным дождем и ураганным ветром. Скорость ветра превышала 200 км/ч.

Видео стихии публикуют в соцсетях.

Как видно на опубликованных кадрах ураган сносил на улицах людей и машины. Ливнем заливало здания, подвесные потолки не выдерживали напора воды.

Некоторые транспортные средства плыли по улицам, которые превратились в бурные грязные реки.

Самый мощный в этом году тайфун в Азии пронесся на юге Китая

Как сообщает Reuters, без электроснабжения остались более 800 тысяч домов в провинции Хайнань, с места разгула стихии эвакуировано более миллиона человек.

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Из-за тайфуна пришлось закрыть школы, предприятия и прекратить транспортное сообщение в Гонконге, Макао и провинции Гуандун.

С максимальной скоростью ветра 234 км/ч возле своего центра Яги регистрируется как второй по мощности тропический циклон в мире после атлантического урагана Берил и самый сильный в тихоокеанском бассейне в этом году.

Напомним, ураган Берил стал самым быстрым штормом в истории Атлантики, переросшим в интенсивный ураган пятой категории, который за несколько дней из выбрал жизни по меньшей мере девять человек и нанес значительные разрушения на Карибских островах и в Венесуэле.

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