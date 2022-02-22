"С уважением и пониманием": МИД Беларуси отреагировал на признание "ЛНР" и "ДНР"

"С уважением и пониманием": МИД Беларуси отреагировал на признание "ЛНР" и "ДНР"

Белорусская сторона обещает в своих действиях исходить из принятых на себя международных обязательств и стратегического союза с Россией.

Во вторник, 22 февраля, МИД Беларуси обнародовал заявление по поводу так называемого признания Россией самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР" на временно оккупированной территории Украины.

Официальную реакцию опубликовано на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

В этом заявлении лукашенковский МИД обвинил "ряд политиков западных стран" в "нескрываемом давлении и угрозах", которые якобы и привели к "росту напряженности в восточно-европейском регионе". Не забыли также и традиционную пророссийскую риторику о "накачивании" Украины оружием и "незаконных" санкциях США и Евросоюза.

"В такой ситуации мы с уважением и пониманием воспринимаем решение российской стороны о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Этот шаг России имеет не только политическое, но и серьезное человеческое, гуманитарное измерение, учитывая количество российских граждан, проживающих на этих территориях и испытывающих лишения в течение почти восьми лет", — заявили в МИД.

В то же время, в Беларуси поддержали "заявления российской стороны об открытости к дипломатии", призвав "не допустить кровопролития между братскими славянскими народами".

"Белорусская сторона в своих дальнейших действиях намерена исходить из принципов добросовестного отношения всех сторон к выполнению принятых на себя международных обязательств, стратегического союзничества с братской Россией, а также учитывать дальнейшее развитие ситуации", — неопределенно резюмировали белорусские дипломаты.

Напомним, Казахстан не намерен признавать так называемую независимость ОРДЛО. Министр иностранных дел страны Мухтар Тлеуберди объявил, что официальная позиция Казахстана сейчас разрабатывается, ее объявят в ближайшее время.

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