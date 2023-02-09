"С волками жить – по-волчьи выть": Путин возмутился из-за ограничения Запада по авиации РФ

Президент назвал правильным решение своего государства о присвоении сотен иностранных пассажирских самолетов.
Президент России Владимир Путин выразил свое возмущение ограничениями Запада в авиа-отрасли, которые были введены в результате вторжения РФ в Украину.
Об этом глава Кремля заявил на церемонии открытия объектов гражданской авиации 9 февраля.
Отметим, что в начале февраля турецкая компания Havas – крупнейший оператор по наземному обслуживанию самолетов – предупредила авиаперевозчиков, что не сможет обслуживать самолеты из России, Беларуси Ирана. Ведь эти авиасуды подпадают под санкции США за вторжение РФ в Украину.
Так, Путин рассказал, как поссорился с главой российского Минтранса Виталием Савельевым и говорил ему, что больше внимания нужно уделять закупкам отечественной техники. Глава Кремля также назвал правильным решение оставить в России иностранные самолеты.
"Вот Виталий Геннадиевич принял такое волюнтаристское решение, взял и все оставил у нас. Ну, и правильно сделал. Потому что если с нами так по-хамски обращаются, то с волками жить — по-волчьи выть. Ну сохранил отрасль, сохранил парк. Объемы перевозок даже подрастать начали. Ставку нужно делать на отечественные воздушные суда", – рассказал президент РФ.
Он также сказал, что рассчитывает на своевременную "выдачу на гора" отечественной промышленностью новых самолетов, включая ТС-21. Путин сообщил, что государство продолжит поддерживать лоукостеры.
Высказался российский президент и об экономике, сказав, что для Запада оказалось неожиданным, насколько якобы эффективно РФ противостоит угрозам в сфере экономики. Путин заявил об ожидании роста экономики РФ в 2023 году. Он также заверил, что государство якобы преодолело самый сложный этап, связанный с санкциями, и будет идти вперед.
Напомним, что российские авиакомпании присвоили более 400 пассажирских самолетов и отказываются их возвращать лизинговым компаниям. Прихватили они себе также авиазапчасти, которые арендовали у западных компаний. На такой шаг РФ пошла в ответ на санкции Запада из-за войны в Украине.
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