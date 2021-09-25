С воздушными шариками: в России торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов (видео)

С воздушными шариками: в России торжественно открыли деревянный туалет для водителей автобусов (видео)

Водители дополнительно еще установили умывальник и зеркало.

В российском городе Ангарск, что в Иркутской области, торжественно открыли уличный деревянный туалет для водителей автобусов.

Об этом сообщает телеграмм канал "Подъём".

"Презентация нового санитарного узла состоялась на конечной остановке маршрута №7. Атмосферу праздника поддержали воздушные шарики и плакат", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для максимального комфорта водители уже сами дополнительно установили уличный умывальник и зеркало.

Напомним, ранее в Российской Федерации определили шесть победителей конкурса Domestos на самый плохой школьный туалет страны. Отмечается, что худшей стала уборная в школе № 1 в городе Гусь-Хрустальный Владимирской области. "Дети отпрашиваются домой, если нужно посетить туалет", — говорится в подписи к фото.

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