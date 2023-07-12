С вырезанным желудком и кишками: у Пригожина обнаружили смертельное заболевание – росСМП

В России заявили, что Пригожин лечился от рака брюшной полости

У владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, возможно, диагностировали рак. Якобы он долгое время проходил серьезную терапию.

Об этом пишет российское издание "Проект".

По информации источников издания, речь идет о раке абдоминальной области.

Один из собеседников издания рассказал, что Пригожин лечился от рака долгое время и проходил серьезную терапию. По его словам, сейчас "процесс образования опухоли вроде остановлен".

Болезнь заставила главаря "вагнеровцев" вести здоровый образ жизни и соблюдать строгую диету.

Один из многолетних сотрудников Пригожина рассказал журналистам, что за последнее время лишь однажды видел, как тот позволил себе выпить стакан лимонада.

"Это человек (Пригожин – Ред.) с вырезанным желудком и кишками", – сказал один из его знакомых.

В качестве доказания этой информации указывает обнаруженный в его загородном доме тщательно оборудованный медицинский кабинет. Его фото попали в Сеть после обыска дома. На одной из фото была комната с реанимационной кроватью, аппаратом для искусственной вентиляции легких, и кислородным концентратором.

Собственный медкабинет Пригожина в особняке / Фото: t.me/shot_shot

Кроме этого известно, что Пригожин лечился в элитной клинике "Согаз" (у нее есть общие проекты со старшей дочерью диктатора Путина Марией Воронцовой). Главарь "Вагнера" был одним из ее первых клиентов со статусом "супер VIP".

Хотя в списке VIP-клиентов клиники числился не сам Пригожин, а некий Дмитрий Исаакович Гейлер. Паспорт на имя этого человека, но с фотографией главаря "вагнеровцев", обнаружили во время обысков в доме Пригожина.

Паспорт на имя некого Дмитрия Гейлера с фотографией Пригожина.

Знакомые Пригожина на анонимных услових в разговоре с журналистами не исключают, что проблемы со здоровьем могли повлиять на его решение начать мятеж.

Ранее сообщалось, что Евгений Пригожин после мятежа встречался с Путиным в Кремле.

Также стало известно, Пригожину вернули коробки из 10 млрд рублей и слитки золота, изъятые после мятежа. Общий вес такой суммы в пятитысячных купюрах рублей составляет несколько тонн.

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