Михайло Ткач / © Facebook/Михаил Ткач

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Причиной задержания журналиста Михаила Ткача в столице Австрии стало подозрение в шпионаже. Тем не менее, в прокуратуре обвинения против него не подтвердили.

Об этом сообщило Wien.orf.

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По словам представителя Венской прокуратуры Нины Буссек, в рамках расследования подозрения выдвинули четырем гражданам Украины, однако в отношении двоих из них — руководителя отдела расследований «Украинской правды» Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко — обвинения не нашли подтверждения.

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В прокуратуре отметили, что Михаила Ткача уже освободили из-под стражи после 12 часов удержания. Оператор Ярослав Бондаренко во время задержания получил травмы и находился в больнице, после чего начался его допрос.

При этом в прокуратуре подчеркнули, что в настоящее время оснований для обвинений журналистов в шпионской деятельности нет. Дипломатический корпус Украины и посольство в Вене обратились в соответствующие органы Австрии с требованием предоставить официальные разъяснения по поводу правовых оснований задержания украинских граждан.

Задержание Михаила Ткача в Вене — последние новости

Напомним, вечером 8 октября во время выполнения редакционного задания по розыску бывшего генерального прокурора Руслана Кравченко в Вене задержали Михаила Ткача — руководителя отдела расследований «Украинской правды».

Редакция заявила о потере связи с ним и назвала задержание незаконным. «УП» обратилась в украинское и австрийское посольства, а также к международным правозащитникам с требованием объяснить причины и освободить журналистов. МИД Украины привлек консулов к делу.

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Уже 9 октября МИД Украины сообщил, что Ткача отпустили после задержания. Украинские дипломаты и консулы провели работу с австрийскими коллегами по урегулированию ситуации.

Несмотря на то, что журналиста освободили в Вене после более чем 12 часов задержания, связь с Ткачом до сих пор отсутствует. Также стало известно о ранении оператора Ярослава Бондаренко во время задержания.

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