С захваченного талибами Кабула выехало более 18 тыс. человек — НАТО

Альянс планирует вывезти еще больше людей.
Более 18 тыс. человек покинули афганский Кабул после захвата власти в стране боевиками "Талибана".
Об этом со ссылкой на представителя НАТО сообщает Reuters.
По словам представителя, Североатлантический Альянс планирует удвоить усилия по эвакуации людей, ведь критика в адрес Запада в связи с кризисом в стране нарастает. Кроме того, в аэропорту находится тысячи людей, которые надеются уехать из Афганистана. К слову, талибы призывали людей, которые не имеют законных проездных документов, возвращаться домой.
Кроме того, источник агентства сообщает, что накануне несколько человек убили в восточном городе Асадабад. Тогда боевики "Талибана" открыли огонь по толпе, которая демонстрирует свою верность республике.
Как сообщалось, 15 августа пресс-секретарь политического офиса радикального исламистского движения "Талибан" Мухаммед Наим заявил о "завершении войны" в Афганистане. В этот день боевики вошли в столицу Кабул, а перед этим захватили ряд стратегических и крупных городов страны.
Президент Афганистана Ашраф Гани 15 августа бежал из страны. По его словам, вынужден был покинуть страну. Он уехал, потому что "не хотел стать причиной кровопролития в столице". Гане пообещал вернуться.
Представители террористического движения "Талибан" 19 августа официально объявили о создании "Исламского эмирата Афганистан". Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что хочет сформировать хорошие дипломатические и торговые отношения со всеми странами.