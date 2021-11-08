Саакашвили "физически оскорбил" работников тюремной больницы, — министр юстиции Грузии

Генеральная инспекция грузинского минюста приступила к расследованию инцидента.

Экс-президента Грузии Михеил Саакашвили, которого из-за ухудшения состояния здоровья вертолетом госпитализировали в тюремную больницу в Глданском районе на окраине Тбилиси, обвинили в словесных и физических оскорблениях работников медицинского учреждения.

Такое заявление министра юстиции Рати Брегадзе цитирует телеканал "Имеди".

"Когда Михеил Саакашвили находился в 18-м заведении (больнице при тюрьме N18, — ТСН), он физически и словесно оскорблял наших сотрудников", — сказал он.

Чиновник также добавил, что инцидент не обошелся лишь оскорблениями, Саакашвили, якобы, также повредил дорогостоящее медицинское оборудование.

"Мы изучаем этот вопрос, и мы не позволим никому оскорблять наших гордых сотрудников, которые 24 часа в сутки служат этой стране и месяцами не виделись с членами своих семей", — заявил Рати Брегадзе, уточнив, что Генеральная инспекция министерства начала расследование по данному факту. .

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Как сообщает "Грузия Онлайн", представитель аппарата омбудсмена Грузии, посетивший Саакашвили через несколько часов после его перевода из тюрьмы N12 в Рустави в больницу при тюрьме N18 в Глданском районе, рассказал, что заключенного экс-президента вывели из автомобиля и поместили в палату "с применением силы".

Объясняя этот инцидент, он также уточнил, что "в знак протеста против перевода в Глданскую тюрьму Саакашвили отказался выходить из машины, на которой его перевозили". По его словам, "его за руки с применением силы вывели из машины и вселили в камеру".

Напомним, 1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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