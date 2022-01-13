Саакашвили на суде обратился к украинским друзьям: просит защитить его от пыток

Саакашвили на суде обратился к украинским друзьям: просит защитить его от пыток

Экс-президент Грузии напомнил, что является гражданином Украины, который подвергается "бесчеловечному обращению".

В четверг, 13 января, во время слушания дела бывшего президента Грузии и украинского политика Михеила Саакашвили по поводу незаконного пересечения границы в суде города Тбилиси обвиняемый неожиданно обратился к своим друзьям в Украине.

В заявлении, опубликованном на его Facebook-странице, Саакашвили призвал обратить внимание Офиса генпрокуратуры Украины на пытки, которые он, украинский гражданин, испытывает во время заключения.

"Я ожидаю, что вы будете обращаться в Генеральную прокуратуру Украины, и они начнут рассматривать тот факт, что против меня применялись пытки и бесчеловечное отношение. И это экстерриториальная юрисдикция Украины, потому что это касается гражданина Украины”, — подчеркнул он.

Как сообщает грузинское издание "Грузия онлайн", на этом же судебном заседании Михеил Саакашвили заявил, что в заключении заболел тяжелым неврологическим заболеванием, вылечиться от которого в Грузии невозможно.

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“К сожалению, вследствие того, как со мной обращались [в тюрьме], я заболел тяжелым неврологическим заболеванием. Как вы можете видеть, оно не влияет на мое мышление, но мешает в жизни. К сожалению, вылечиться от него в Грузии невозможно”, – подчеркнул политик.

По словам Саакашвили, специалисты, которые должны его осмотреть, уже четвертую неделю не могут получить на это разрешение. "В любую, даже диктаторскую страну, их бы допустили", — заявил он.

Напомним, Михеил Саакашвили прибыл в Грузию перед местными выборами, 1 октября 2021 года. В тот же день его задержали грузинские правоохранители. В заключении политик объявил голодовку, длившуюся 50 дней. Он прекратил его после перевода в военный госпиталь в Гори. В конце декабря Саакашвили снова отправили в тюрьму.

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