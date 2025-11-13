Саакашвили обратился к Зеленскому с неожиданной просьбой

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили / © Facebook / Михеил Саакашвили

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили попросил украинского президента Владимира Зеленского внести его в список «гражданских пленных» с возможностью обмена для возвращения в Украину.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

Саакашвили объяснил свою просьбу тем, что вчера, 12 ноября, он был переведен из тюремной больницы, где в течение последних трех лет экс-президент лечился от тяжелого отравления, обратно в тюрьму.

«Мое отравление в марте 2022 года произошло вскоре после начала полномасштабной войны. Факт отравления установили американские и немецкие лаборатории. Расправы надо мной с самого начала требовал Путин, а Медведев и Лавров не раз хвастались моим заключением», — подчеркнул политик.

Саакашвили напомнил, что он был арестован и осужден сначала по «абсолютно вымышленному делу», которое было связано с активностью политика в Украине.

«В новом уголовном деле, которое недавно возбудили против меня, меня вместе с другими обвиняют в саботаже в пользу иностранного враждебного государства. В материалах этого дела содержатся ваши заявления, а также заявления Михаила Подоляка. То есть незаконная грузинская власть прямо объявляет Украину враждебным иностранным государством. И это неудивительно, ведь с самого начала этой большой войны российский олигарх Иванишвили и его прислужники открыто стали на сторону России», — говорится в обращении Саакашвили.

Политик подчеркнул, что его преследование очевидно связано с войной, которую развязала Россия, отметив, что он остается гражданином Украины и до недавнего времени был председателем Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, где работал под руководством Зеленского.

«Я хочу попросить вас, так же как в 2019 году, когда вы вернули мне незаконно отобранное гражданство, включите меня, пожалуйста, как бывшего председателя Одесской ОГА, как председателя Исполнительного комитета Национального Совета Реформ, которого незаконно удерживает пророссийский режим Грузии, в список гражданских пленных этой войны с соответствующими юридическими последствиями», — обратился Саакашвили к украинскому президенту.

Напомним, в марте 2025 года суд в Тбилиси признал Михеила Саакашвили виновным в незаконном пересечении грузинской границы. Общий срок его заключения, с учетом предыдущих приговоров, составит 12 лет и 6 месяцев.