Саакашвили отравили тяжелыми металлами: американский токсиколог оценивает его состояние как тяжелое

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, которого 1 октября 2021 года задержали правоохранители, могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме.

Об этом сообщил американский эксперт-токсиколог Дэвив Смит, пишут "Новости Грузия".

Во время заседания Тбилисского городского суда Смит рассказал, что вещества попали в организм Саакашвли в марте, то есть еще в тюрьме. Среди веществ, он предполагает, это были ртуть, мышьяк и барий. Через два месяца у бывшего президента развилась интоксикация. Токсиколог оценивает его состояние как тяжелое.

"По моему мнению, его организм отравлен разными металлами. Среди них ртуть, висмут/мышьяк и барий. Они вызывают достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через некоторое время, в процессе выведения из организма они отравляют разные органы. в организме", — сказал Смит.

По его словам, отравление бывшего президента Грузии произошло до его перевода в клинику "Вивамед" в мае 2022 года. К тому времени Саакашвили уже имел симптомы, характерные для отравления тяжелыми металлами. Токсиколог подчеркнул, что Саакашвили нуждается в срочной детоксикации организма, но в Грузии нет соответствующего учреждения. Поэтому Смит рекомендует перевести его в зарубежную клинику.

Арест Саакашвили и его отравление

Бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Поскольку в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам заключения за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

28 ноября адвокат Саакашвили рассказал, что состояние находящегося в тюрьме политика резко ухудшилось. В его организме обнаружили якобы следы смертельного яда.

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