Саакашвили после стремительного ухудшения самочувствия госпитализируют из тюрьмы вертолетом (видео)

Саакашвили после стремительного ухудшения самочувствия госпитализируют из тюрьмы вертолетом (видео)

Саакашвили находился в тюрьме в Руставе.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, состояние здоровья которого в тюрьме в Руставе стремительно ухудшилось, вертолетом госпитализируют в больницу.

Об этом сообщила нардеп Елизавета Ясько.

Ясько уточнила, что эта информация еще проверяется. Также, по ее словам, точно не известно, в каком состоянии Саакашвили.

"Есть информация, что Михаила Саакашвили начали перевозить в больницу в Гори вертолетом (якобы). Но эта информация не подтверждена", — написала она.

Ранее Ясько сообщила, что консилиум врачей после посещения Саакашвили срочно сделал заявление о необходимости его немедленного перевода в больницу с мультитехнологической аппаратурой.

1 октября в Грузии Михеила Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

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