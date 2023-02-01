Саакашвили пожаловался на свое физическое состояние и попросил о лечении: фото осунувшегося политика

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили 1 февраля видеосвязью из тбилисской клиники Vivamedi принял участие в судебном заседании по делу об отсрочке его приговора или увольнении. Политик показал на камеру, как выглядит после пребывания под стражей.

Об этом сообщает "Грузия online".

В зале суда находились члены семьи и сторонники Саакашвили. Экспрезидент заявил, что сейчас его состояние здоровья тяжелое. В подтверждение этому политик поднял футболку и показал, что он критически похудел. После этого видеокамеру отключили.

"Все свои знания я отдал Грузии. Единственное, о чем прошу, чтобы мне дали возможность получить адекватное лечение. Если нужно, я отдам свою жизнь. Мое состояние резко ухудшилось", — сказал экспрезидент.

Скриншоты из прямого включения опубликованы на Facebook-странице Саакашвили. "Михеил Саакашвили присоединился к заседанию суда дистанционно", – говорится в тексте подписи.

К слову, ресурс "Новости Грузия" пишет, что Саакашвили на украинском языке зачитал свое обращение к Украине, заявив, что уверен в победе. "Но если не доживу, мое сердце должно быть похоронено в Киеве", — процитировало его издание.

Что известно о состоянии здоровья Саакашвили

Американский эксперт-токсиколог Дэвив Смит считает, что Саакашвили могли отравить тяжелыми металлами в грузинской тюрьме. В частности, это могли быть ртуть, мышьяк и барий.

Ранее неправительственный центр "Эмпатия" сообщил: выводы комиссионной судебно-медицинской экспертизы указывают на то, что экспрезиденту нельзя оставаться за решеткой. У него обнаружили более 20 диагнозов, из которых 10 основных "несовместимы с заключением", хотя до ареста он был почти здоров.

К слову, в декабре 2022-го видео из палаты Саакашвили выложили в Сеть. На нем видно, как осунувшийся политик передвигается с ходунками.

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