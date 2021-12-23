Саакашвили снова не пришел в суд: адвокат говорит об ухудшении здоровья

Саакашвили снова не пришел в суд: адвокат говорит об ухудшении здоровья

В настоящее время Михо находится в тюремной больнице в Гори.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили сегодня, 23 декабря, из-за ухудшения здоровья не будет участвовать в судебном процессе против него.

Об этом сообщил адвокат Михо Димитри Садзаглишвили, пишет "Интерфакс-Украина".

Стоит отметить, что 21 декабря возлюбленная задержанного, депутат "Слуги народа" Елизавета Ясько рассказала "Сніданку з 1+1", что Саакашвили находится в очень слабом состоянии. "Он в очень слабом состоянии. Очень потерял вес. Есть много серьезных симптомов, которые меня беспокоят. Но дух у него боевой. Я, на самом деле, поражена этим", — рассказала она.

В то же время, его адвокат суд называет политическим преследованием. "Это дело является продолжением политического преследования Михеила Саакашвили. Прокуратура не представила никакого конкретного обвинения", – сказал Садзаглишвили.

В то же время прокурор Лаша Цхвитария заявил, что обвинений против Саакашвили более чем достаточно.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 года грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экс-президента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экс-президент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья.

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