Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: как чувствует себя политик

Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: как чувствует себя политик

Личный врач екс-президента Грузии убежден, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в городскую больницу.

Експрезиденту Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови.

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Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет "Интерфакс".

Процедуру переливания крови Михаилу Саакашвили провели ночью в пятницу, 22 октября. В субботу состояние его здоровья стабилизировалось.

"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада из реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировался", — отметил Николоз Кипшидзе.

Личный врач екс-президента Грузии убежден, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в городскую больницу, поскольку у политика есть проблемы со здоровьем.

Напомним, что в среду, 20 октября, грузинская прокуратура выдвинула екс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который вернулся на родину после 8 лет отсутствия, обвинения в незаконном пересечении границы.

Ранее Михаил Саакашвили мотивировал свое решение вернуться в Грузию тем, что намерен принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.

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