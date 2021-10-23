Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови: как чувствует себя политик

Личный врач екс-президента Грузии убежден, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в городскую больницу.
Експрезиденту Грузии Михаил Саакашвили в тюрьме сделали переливание крови.
Об этом сообщил личный врач политика Николоз Кипшидзе, пишет "Интерфакс".
Процедуру переливания крови Михаилу Саакашвили провели ночью в пятницу, 22 октября. В субботу состояние его здоровья стабилизировалось.
"Один из параметров анализа крови у Саакашвили был плохим, поэтому местные тюремные врачи и бригада из реанимобиля помогли сделать мне переливание, после чего состояние Саакашвили стабилизировался", — отметил Николоз Кипшидзе.
Личный врач екс-президента Грузии убежден, что Саакашвили нужно перевести из тюрьмы в городскую больницу, поскольку у политика есть проблемы со здоровьем.
Напомним, что в среду, 20 октября, грузинская прокуратура выдвинула екс-президенту Грузии Михеилу Саакашвили, который вернулся на родину после 8 лет отсутствия, обвинения в незаконном пересечении границы.
Ранее Михаил Саакашвили мотивировал свое решение вернуться в Грузию тем, что намерен принять участие в протестах после местных выборов. Однако, на родине он сразу был задержан. После ареста политик объявил голодовку и называет себя политзаключенным.