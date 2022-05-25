"Салют" для Байдена: во время визита президента США в Азию в КНДР совершили запуски баллистических ракет

"Салют" для Байдена: во время визита президента США в Азию в КНДР совершили запуски баллистических ракет

Три ракеты были выпущены из района близ Пхеньяна в то время, когда Джо Байден завершал свой визит в Токио.

В среду, 25 мая, во время завершения визита президента США Джо Байдена в Азию вооруженные силы КНДР совершили запуск трех баллистических ракет в сторону Японского моря.

Об этом сообщает корейское агентство Yonhap.

Через несколько часов после того, как президент США Джо Байден покинул Японию после своей первой поездки в Азию в должности президента, из района Сунан близ Пхеньяна были выпущены три баллистические ракеты.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что первая ракета была запущена в 6 утра по местному времени (21:00 GMT) в среду, второй запуск состоялся через 37 минут, а третий – через пять минут.

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Два из трех запущенных КНДР снарядов рухнули за пределами исключительной экономической зоны Японии в Японском море.

Информации о районе падения третьей ракеты пока не поступало. Минобороны Японии продолжает собирать данные о проведённых испытаниях.

В Индо-Тихоокеанском командовании ВС США заявили, что Вашингтон осведомлен о ракетных пусках КНДР, считает их дестабилизирующими, однако они не представляют непосредственной угрозы США или их союзникам. В заявлении командования говорится, что преданность США обороне Южной Кореи и Японии "остается железной".

Япония выразила протест КНДР, назвав запуск прямой провокацией.

Напомним, в пятницу, 20 мая, так называемые "министры иностранных дел" непризнанных в мире псевдогосударственных образований на Донбассе Наталья Никонорова и Владислав Дейнего встретились в Москве с послом КНДР в России Син Хон Чхолем.

КНДР запустила четвертую ракету с начала года в сторону Японского моря

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